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Samsunspor, Galatasaray maçına 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Samsunspor, Galatasaray maçına 3 değişiklikle çıktı

Samsunspor, Galatasaray maçına 3 değişiklikle çıktı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Yılport Samsunspor, İstanbulspor karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Markus Gisdol, Galatasaray maçında futbolcuların yerlerine Zeki Yavru, Van Drongelen ve Olivier Ntcham'a görev verdi. Stadyumda her iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

02.02.2024 20:31
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Yılport Samsunspor, İstanbulspor karşılaşmasına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig'de geçen hafta İstanbulspor ile 1-1 kaldığı maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Haluk Mustafa Tan, Tait ve Bola, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

Teknik direktör Markus Gisdol, Galatasaray maçında bu futbolcuların yerlerine Zeki Yavru, Van Drongelen ve Olivier Ntcham'a görev verdi.

Samsunspor'da ayrıca Okan Kocuk, Satka, Alim Öztürk, Taylan Antalyalı, Bennasser, Holse, Emre Kılınç ve Ercan Kara ilk 11'de şans buldu.

Kırmızı-beyazlılarda yedek kulübesinde ise Szumski, Soner Aydoğdu, Moundilmadji, Tait, Bola, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Berhan Deniz, Mustafa Haluk Tan, Osman Çelik yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Gaziantep FK kadrosunu bozmadı.

Galatasaray maça Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi??????? 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Baran Demiroğlu, Tanguy Ndombele ve Kazımcan Karataş görev bekledi.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Gaetan Laura, Fofana ve Afrika Kupası'ndan dönen Kingsley Schindler kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkesinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech kadroda bulunmadı.

Stadyum ilk kez tam kapasite dolu

Süper Lig'e 11 yıl sonra yükselen Samsunspor ile Galatasaray 12 yıl aranın ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlı takımın 29 Ocak Pazartesi günü satışa sunduğu biletler 4 saat gibi kısa sürede tükendi. 33 bin 919 kişilik statta her iki takımın taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsunspor, Galatasaray maçına 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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