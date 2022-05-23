Samsunspor geçen sezonu aradı - Son Dakika
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Samsunspor geçen sezonu aradı

23.05.2022 11:35
Samsunspor geçen sezonu aradı

Geçen sezon 34 maçta 70 puan toplayan Samsunspor, bu sezon ise 36 maçta 51 puan elde etti.

Geçen sezon 34 maçta 70 puan toplayan Samsunspor, bu sezon ise 36 maçta 51 puan elde etti. Samsunspor, tüm istatistiklerde 2020-2021 sezonunun gerisinde kalarak, Ertuğrul Sağlam dönemini aradı.

Geçen yıl 34 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor, 70 puan toplayarak Süper Lig şansını averaj ile kaybetti. Rakip filelere 58 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 30 gol görerek artı 28 averajla ligi tamamlamıştı. Play-off yarı finalinde Altınordu'ya elenen Samsunspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrılmıştı. 2021-2022 sezonuna Mehmet Altıparmak ile giren Samsunspor, alınan kötü sonuçların ardından takımın başına Fuat Çapa'yı getirdi. Ligin bitimine 6 hafta kala Fuat Çapa ile de yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar, futbol akademi koordinatörü olan Yücel Uyar'la yoluna devam etti. Samsunspor, geçen yıl 70 puan ve averajla kaçırdığı şampiyonluğun ardından bu sezon geçen sezondan 2 maç daha fazla oynamasına rağmen 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 51 puan toplayabildi.

Geçen yıl 34 maçta 70 puan toplayan Samsunspor, bu sezon 36 maçta 51 puan elde etti. 2020-2021 sezonunda rakip filelere 58 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, bu sezon 54 golde kaldı. Geçen sene kalesinde 30 gol gören Karadeniz temsilcisi, bu sezon 46 gol yedi. Samsunspor ayrıca 20 galibiyet aldığı sezonun ardından bu sezon 13 galibiyet aldı. 4 mağlubiyet aldığı sezonun ardından 11 mağlubiyet aldı.

Samsunspor, tüm istatistiklerde 2020-2021 sezonunun gerisinde kalarak, Ertuğrul Sağlam dönemini aradı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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