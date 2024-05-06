Samsunspor, gözaltına alınan taraftarları serbest kalıncaya kadar takip edecek

Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü, gözaltına alınan taraftarları serbest kalıncaya kadar konunun takipçisi olacağını açıkladı.

Trabzonspor ile Samsunspor geçen hafta sonu karşı karşıya gelmiş, daha sonra Trabzonspor taraftarları ile Samsunspor taraftarları arasında Çarşamba ilçesinde olaylar yaşanmıştı. Olaylarla ilgili 2 Samsunspor taraftarı gözaltına alındı. Samsunspor Kulübü, taraftarların gözaltına alınmasının ardından bugün bir açıklama yayınlayarak, duruma tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2023-2024 sezonu boyunca her koşulda kulübünün ve takımının yanında duran taraftarımız, şehrimize gelen tüm rakip takım taraftarına centilmence davranmış ve misafirlerimizi şehrimizde en iyi şekilde ağırlamıştır. Ancak, kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanan müsabaka sonrası, Çarşamba ilçemizde bir saldırı olayı gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan olaylar sonrasında meşru müdafaada bulunan iki taraftarımız emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Hukukun üstünlüğüne inanan kulübümüz, gözaltına alınan iki taraftarımızın serbest kalıncaya kadar konunun takipçisi olacaktır" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN