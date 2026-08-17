Samsunspor - Göztepe Maçı 3-3 Beraberlikle Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Samsunspor, Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada defanstan seken topu ceza sahasında önünde bulan Armstrong'un şutu filelerle buluştu. 2-2
52. dakikada Emre'nin pasına ceza sahası dışından sert ve düzgün vuran Celil'in şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
58. dakikada Samsunspor'un kazandığı ikinci penaltının da başına geçen Mouandilmadji'nin şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
65. dakikada Janderson'un ara pasında ceza sahasına sızan Efkan'ın aşırtma şutu, kaleci Okan'ın üstünden filelerle buluştu. 2-3
80. dakikada defanstan çalım atmaya çalışan Diabate'den topu çalan Juan'ın penaltı noktasından aşırtma vuruşunu kaleci Okan kurtardı.
90. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Celil'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-3
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay
Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Ali Diabate, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou (Fatih Kaya dk. 70), Emre Kılınç, Yalçın Kayan (Samed Onur dk. 78), Saikuba Jarju (Antoine Sekongo dk. 78), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Efe Üstün, Bilal Beyazıt, Enes Albak, Gabriele Guarino, Tahsin Bülbül, Mustafa Tan
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Göztepe: Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan (Ogün Bayrak dk. 90+1), Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan Santos, Mohammed Cherni, Alex Matos (Rhaldney Gomes dk. 60), Novatus Miroshi, Alexis Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 60), Andre Henrique (Janderson Costa dk. 60), Sinclair Armstrong (Juan da Silva dk. 60)
Yedekler: Arda Özçimen, Mehmet Öztürk, Guilherme Luiz, Gökdeniz Bayraktar
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Mouandilmedji (dk. 30 pen.), Emre Kılınç (dk. 43), Celil (dk. 90) (Samsunspor), Matos (dk. 3), Armstrong (dk. 46), Efkan (dk. 65) (Göztepe)
Sarı kartlar: Borevkovic (Samsunspor), Matos, Juan, Armstrong, Allan (Göztepe)
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