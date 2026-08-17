Samsunspor, Göztepe'yi 2-1 Geçti
Samsunspor, Göztepe ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Goller: Matos, Mouandilmadji, Emre.
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahasına gönderilen taç atışında arkaya seken topu iyi takip eden Matos'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
8. dakikada Antunes'in kullandığı kornere iyi yükselen Allan'ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.
19. dakikada defanstan çalımla çıkmaya çalışan Diabate'nin kaptırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Miroshi'nin şutunu kaleci Okan kurtardı.
30. dakikada Samsunspor'un kazandığı penaltının başına geçen Moundilmadji, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-1
43. dakikada sağ kanattan Mendes'in ceza sahasına çevirdiği topa gelişine vuruş yapan Emre Kılınç'ın şutu yerden filelelerle buluştu. 2-1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay
Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Ali Diabate, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Yalçın Kayan, Saikuba Jarju, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Efe Üstün, Bilal Beyazıt, Samed Onur, Fatih Kaya, Enes Albak, Gabriele Guarino, Antoine Sekongo, Tahsin Bülbül, Mustafa Tan
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Göztepe: Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan Santos, Mohammed Cherni, Alex Matos, Novatus Miroshi, Alexis Antunes, Andre Henrique, Sinclair Armstrong
Yedekler: Arda Özçimen, Mehmet Öztürk, Rhaldney Gomes, Ogün Bayrak, Efkan Bekiroğlu, Juan da Silva, Guilherme Luiz, Gökdeniz Bayraktar, Janderson Costa
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Mouandilmedji (dk. 30 pen.), Emre Kılınç (dk. 43) (Samsunspor), Matos (dk. 3) (Göztepe)
Sarı kartlar: Matos, Juan (Göztepe)
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