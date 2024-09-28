Samsunspor, Göztepe'yi 3-1 yendi - Son Dakika
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Samsunspor, Göztepe'yi 3-1 yendi

Samsunspor, Göztepe\'yi 3-1 yendi

Samsunspor, Göztepe'yi 7. hafta maçında 3-1 mağlup etti ve önemli bir galibiyet aldı.

28.09.2024 18:18
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Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında Samsunspor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada kaleciye atılan geri pasta araya giren Juan, kaleci Okan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

60. dakikada Göztepe'nin kullandığı kornerde oluşan karambolde Djalma'nın önünde kalan top, direkten oyun alanına geri döndü.

61. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında penaltı noktasında topu önünde bulan Ntcham'ın şutu direğin sağından dışarı çıktı.

70. dakikada Bola'nın pasında ceza sahasında topla bulaşan Ntcham'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-3

80. dakikada Zeki ile verkaç yapan Schinler'in sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 3-3

90+1. dakikada Soner'in uzaktan şutunda kaleci Lis'ten dönen topu iyi takip eden Ntcham'ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-3

Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Marc Bola (Soner Gönül dk. 74), Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Gaetan Laura (Muja dk. 58), Emre Kılınç (Schindler dk. 74), Marius Mouandilmadji (Dimata dk. 90+3)

Yedekler: Halil, Celil, Soner Aydoğdu, Tait, Ercan, Yunus

Teknik Direktör: Thomas Reis

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton Santos, Malcom Mputu, Ogün Bayrak (Nazım dk. 66), Djalma Silva (İsmail dk. 84), Junior Dennis, Isaac Solet (Matsuki dk. 5, Tijanij dk 77), Doğan Erdoğan, Ramulo Cruz Hugo dk. 84), Juan da Silva (Fofana dk. 77)

Yedekler: Arda, Emircan, Ahmed

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Marius (dk. 28 ), Ntcham (dk. 70, 90+1), Schindler (dk. 80) (Samsunspor) Zeki Yavru (dk. 13 k. k.), Ramulo (dk. 41) (Juan dk. 50) (Göztepe)

Sarı kartlar: Lis, Mputu (Göztepe) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Göztepe'yi 3-1 yendi - Son Dakika

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