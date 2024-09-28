Samsunspor, Göztepe'yi 4-3 Yendi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Mehmet Türkmen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Deniz Caner Özaral
Samsunspor: Okan Kocuk, Bola (Dk. 74 Soner Gönül), Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Benasser, Holse, Ntcham, Laura (Dk. 58 Muja), Emre Kılınç (Dk. 74 Schindler), Moundilmadji (Dk. 93 Dimata)
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 65 Nazım Sangare), Dennis, Solet (Dk. 5 Matsuki (Dk. 77 Tijanic)), Doğan Erdoğan, Djalma (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Romulo (Dk. 85 Victor Hugo), Juan (Dk. 77 Fofana)
Goller: Dk. 13 Zeki Yavru (kendi kalesine), Dk. 41 Romulo, Dk. 50 Juan (Göztepe), Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 70 ve 90+1 Ntcham, Dk. 80 Schindler (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Lis, Dk. 56 Dennis (Göztepe)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Samsunspor, sahasında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.
50. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'lu oyuncu Benasser'in hatalı pasında Juan, bir anda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Juan, boş ağlara topu yuvarladı: 3-1
60. dakikada misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Taha Altıkardeş'in pasında altıpas içinde topla buluşan Romulo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
70. dakikada Samsunspor farkı 1'e düşürdü. Bola'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Ntcham'ın sert şutunda, top kaleci Lis'i geçerek ağlara gitti: 3-2
80. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun pasına hareketlenen Schindler'in sağ çaprazdan ceza sahası içine girer girmez sert şutunda, top kaleci Lis'in tuttuğu köşeden ağlarla gitti: 3-3
90+1. dakikada Samsunspor öne geçti. Soner Gönül'ün uzaktan şutunda kaleci Lis'ten dönen topu Schindler tamamlamak isterken, defansa çarpan meşin yuvarlak Ntcham'ın önünde kaldı. Kamerunlu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-3
Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-3 kazandı.
Maçın ilk yarının 5. dakikasında Göztepeli oyuncu Solet'in Zeki Yavru ile hava mücadelesinde kafasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan çıkması nedeniyle kurallar gereği misafir takım 6 oyuncu değişikliği yaptı.
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