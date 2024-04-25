Samsunspor, Gözyaşlarına Boğulan Minik Taraftarı Teselli Etti - Son Dakika
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Samsunspor, Gözyaşlarına Boğulan Minik Taraftarı Teselli Etti

Samsunspor, Gözyaşlarına Boğulan Minik Taraftarı Teselli Etti

Samsunspor, Adana Demirspor maçında son saniyelerde kaçan gol sonrası tribünde gözyaşlarına boğulan 10 yaşındaki minik taraftar Eren Akman'ı tesislerde teselli etti. Teknik direktör Markus Gisdol ve futbolcular, Eren'e yakın ilgi gösterdi ve golü kaçıran Marius Mouandilmadji de ona Samsunspor forması hediye etti.

25.04.2024 17:29
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SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin son saniyelerde direkten dönen topu sonrası tribünde gözyaşına boğulan 10 yaşındaki minik taraftar Eren Akman'ı, tesislerde teselli etti.

Trendyol Süper Lig 33. haftasında 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Adana Demirspor maçında kaçan son dakika golü sonrası tribünde büyük üzüntü yaşayarak gözyaşlarına boğulan minik taraftar Eren Akman, Nuri Asan Tesisleri'ne misafir oldu.

5 yaşından bu yana babası Hakan Akman ile yüreğindeki Samsunspor sevgisini tribüne taşıyan Eren Akman'a, Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol başta olmak üzere futbolcu ağabeyleri yakın ilgi gösterdi.

Kaçırdığı gol sonrası üzülen Eren'e, golü kaçıran Çadlı Forvet Marius Mouandilmadji de üzerinde ismi yazılı Samsunspor formasını hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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