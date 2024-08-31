Samsunspor, Hatayspor maçından 3 puanla dönmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, Hatayspor maçından 3 puanla dönmeyi hedefliyor

Samsunspor, Hatayspor maçından 3 puanla dönmeyi hedefliyor

Samsunspor, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçta galibiyet arıyor. İki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmalarda Samsunspor'un 4 golü bulunuyor. Samsunspor, sakatlığı bulunan Emre Kılınç haricinde eksik oyuncusu bulunmuyor.

31.08.2024 11:45
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 4. haftada deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

Samsunspor ile Hatayspor daha öne 4 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Samsunspor'un da Hatayspor'un da 2'şer galibiyetleri bulunuyor. Her iki takım da galibiyetlerini kendi sahalarında alırken, Karadeniz temsilcisi deplasmanda kazanarak bu seriyi sonlandırmak istiyor. İki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmalarda Samsunspor rakip filelere toplamda 4 gol gönderdi. Deplasmanda oynadığı 2 maçta da gol sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü.

Samsunspor, yarın oynanacak mücadele için bugün akşam saatlerinde havayolu ile Adana'ya uçacak. Daha sonra karayolu ile Mersin'e geçecek Karadeniz temsilcisinde müsabaka öncesinde sakatlığı bulunan Emre Kılınç haricinde eksik bulunmuyor. Yarın saat 21.45'te Mersin Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum ve Emrah Ünal hakem üçlüsü yönetecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Süleyman Bahadır olacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Hatayspor maçından 3 puanla dönmeyi hedefliyor - Son Dakika

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