Samsunspor, hazırlık maçında Çorum FK\'yı 6-1 yendi

Samsunspor, hazırlık maçında ağırladığı Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK'yı 6-1 yendi.
Samsunspor, lige verilen milli arada Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk devresine kırmızı-beyazlılar, Jakup Szumski, Alim Öztürk, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Kingsley Schindler, Youssef Ait Bennasser, Flavien Tait, Arbnor Muja, Moryke Fofana, Carlo Holse ve Landry Dimata ilk 11'i ile çıktı.
İlk devreye hızlı başlayan konuk ekip Çorum FK, 1. dakikada Suat Kaya'nın golüyle öne geçti. Bu gole Samsunspor, 7. dakikada Landry Dimata ile cevap verdi (1-1). 28. dakikada topu ağlarla buluşturan Carlo Holse, kırmızı-beyazlıları 2-1 öne geçiren isim oldu. Rakip alanda baskı kuran Samsunspor, 32. dakikada Kingsley Schindler ile skoru 3-1'e taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci 45 dakikaya Samsunspor, kalede Muhammer Yıldırım, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Marc Bola, Mustafa Haluk Tan, Taylan Antalyalı, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Benito Raman, Olivier Ntcham ve Ercan Kara ilk 11'i ile çıktı. Oyunda üstünlüğünü sürdüren Samsun temsilcisi, 60. dakikada Taylan Antalyalı'nın attığı gol ile farkı 3'e çıkardı (4-1). Dakikalar 81'i gösterdiğinde Samsunspor, Emre Kılınç'ın attığı gol ile 5-1'lik farklı üstünlük sağladı. Golden 2 dakika sonra 83'te Ercan Kara takımının 6. golüne imza attı (6-1).
Böylece Samsunspor, hazırlık sınavından 6-1'lik skorla galip ayrıldı. - SAMSUN
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar sürdürülecek.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlıklarını tamamlıyor. Sivasspor ayrıca, Tokat Belediye Plevnespor ve Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile hazırlık maçları yapacak. EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük maçı ise 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, Antalya'daki kampın ikinci antrenmanını gerçekleştirerek maç için çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı. Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaraylı futbolcu Derrick Köhn, Antalya'da kamp yaparken yaptığı açıklamada, Galatasaray'da oynamanın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ve burada şampiyon olmak istediğini söyledi. Köhn, Bayern Münih'e transfer olma hayali sorusuna ise şu an sadece Galatasaray'a odaklandığını belirtti. Teknik direktör Okan Buruk'un kendisine yardımcı olduğunu ve takım arkadaşlarının kendisini iyi karşıladığını ifade eden Köhn, şampiyonluk durumunda rap performansı sergileyeceğini de sözlerine ekledi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Timur, futbolda manipülasyon yapmanın işi bambaşka bir noktaya götürdüğünü belirtti. Ayrıca, şeffaflık çağrısı yaparak tüm VAR kayıtlarının ve seminerlerin açıklanmasını istedi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya'da bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman, topla ısınma, pas çalışması ve hücum oyunuyla tamamlandı.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erdem Timur, Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmediğini belirtti. Timur ayrıca hakemlere cesaretli olmaları çağrısında bulundu.
Yılport Samsunspor, milli arada Ahlatcı Çorum FK ile yaptığı hazırlık maçını 6-1 kazandı. Samsunspor, geriye düştüğü maçta beraberlik golünü bulduktan sonra üstünlüğü ele geçirdi ve ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün performansını sürdüren Samsunspor, 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçta milli takım aday kadrosunda yer alan 2 oyuncu forma giyemedi.
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