Samsunspor Hollanda'da Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenman, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, rondo ve dar alanda pas çalışmasıyla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlı takım, sezon hazırlıkları kapsamında yarın Hollanda'da Fransa Ligue 2 takımlarından USL Dunkerque ile karşılaşacak.
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