Samsunspor, Hollanda\'da Taraftarla Karşılandı

SAMSUNSPOR, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp için gittiği Hollanda'da, konaklayacağı otel önünde kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından meşaleler ve marşlarla karşılandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 20 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Hollanda'nın Oosterbeek kentinde kamp yapacak. Sabah saatlerinde kamp süresince konaklayacağı otele ulaşan Samsunspor kafilesini, otel önünde bekleyen taraftarlar meşaleler yakıp marşlar söyleyerek karşıladı. Samsunspor bayrakları açan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına yeni sezon öncesinde destek verdi. Meşaleler ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilen karşılama, otel önünde renkli görüntüler oluşturdu.

Kırmızı-beyazlı ekip, Hollanda kampı boyunca yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Thomas Fink yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla sürdürecek. Kamp çalışmalarının 1 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.