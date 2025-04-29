Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs pazar günü sahasında oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, parkurlu ısınma ve dar alanda oyunla başlayan antrenman, rondo çalışmasıyla sona erdi.
Reeder Samsunspor, yarınki idmanla İkas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Samsunspor İkas Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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