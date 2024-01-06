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Samsunspor ile Fatih Karagümrük Arasındaki Maç 0-0 Berabere Bitti - Son Dakika
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Samsunspor ile Fatih Karagümrük Arasındaki Maç 0-0 Berabere Bitti

Samsunspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maç, 0-0 berabere sonuçlandı. İlk yarıda atılan gol olmayınca her iki takım da bir puana razı oldu.

Samsunspor ile Fatih Karagümrük Arasındaki Maç 0-0 Berabere Bitti
06.01.2024 - 19:56,
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0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Güven'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Rohden'in şutunu kaleci Okan Kocuk kurtardı.

23. dakikada sağ kanattan çalımlarla gelen Can Keleş'in şutunu kaleci Okan Kocuk parmaklarının ucuyla kurtardı.

26. dakikada Haluk'un sağ kanattan ortasına altıpas üzerinde topu önünde bulan Emre Kılınç'ın şutu yandan auta çıktı.

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Samsunspor: Okan Kocuk, Haluk Tan, Alim Öztürk, Lubo Satka, Soner Gönül, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Emre Kılınç, Carlo Holse, Landry Dimata, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Drongelen, Fofana, Soner Aydoğdu, Tait, Bola, Muhammed, Enes, Osman, Ercan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Davide Biraschi, Federico Cecherini, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Flavio Paoletti, Marcus Rohden, Can Keleş, Valentin Eysseric, Güven Yalçın, Kevin Lasagna

Yedekler: Furkan, Kerem, Veseli, Emir, Sangare, Salih, Samed, Adnan, Serdar

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Sarı kartlar: Marius, Taylan (Samsunspor), Eysseric (Fatih Karagümrük) - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Samsunspor ile Fatih Karagümrük Arasındaki Maç 0-0 Berabere Bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsunspor ile Fatih Karagümrük Arasındaki Maç 0-0 Berabere Bitti - Son Dakika
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