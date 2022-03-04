Samsunspor ile Menemenspor 5. randevuya çıkacak - Son Dakika
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Samsunspor ile Menemenspor 5. randevuya çıkacak

04.03.2022 09:36
Samsunspor ile Menemenspor 5. randevuya çıkacak

TFF 1. Lig'in 28 haftasında karşı karşıya gelecek Samsunspor ile Menemenspor tarihlerindeki 5. randevuya çıkacaklar.

TFF 1. Lig'in 28 haftasında karşı karşıya gelecek Samsunspor ile Menemenspor tarihlerindeki 5. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ve Menemenspor daha önce tarihlerinde 5 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Samsunspor hiç galip gelemezken Menemenspor 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da da 2 kez karşılaşan takımların mücadelesinde Menemenspor 1 kez kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesi Samsunspor 25 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 39 puan topladı. Rakip filelere 41 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kendi kalesinde ise 30 gol gördü. Samsunspor bu sezon kendi sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik alarak kendi sahasında maç kaybetmeyen tek takım oldu.

Ligde 26 maça çıkan Menemenspor ise bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 29 puan toplayabildi. Rakip filelere 29 gol gönderen İzmir temsilcisi kendi kalesinde ise 40 gol gördü.

5 Mart Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumunda saat 16.00'da karşılaşacak Samsunspor-Menemenspor maçını Onur Öztütoprak, Erkan Akbulut ve Ferdi Karadoruk hakem 3'lüsü yönetecek. - SAMSUN

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Futbol Federasyonu, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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