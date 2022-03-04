Samsunspor ile Menemenspor 5. randevuya çıkacak - Son Dakika

TFF 1. Lig'in 28 haftasında karşı karşıya gelecek Samsunspor ile Menemenspor tarihlerindeki 5. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ve Menemenspor daha önce tarihlerinde 5 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmalarda Samsunspor hiç galip gelemezken Menemenspor 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da da 2 kez karşılaşan takımların mücadelesinde Menemenspor 1 kez kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesi Samsunspor 25 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 39 puan topladı. Rakip filelere 41 gol gönderen Karadeniz temsilcisi, kendi kalesinde ise 30 gol gördü. Samsunspor bu sezon kendi sahasında oynadığı 13 maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik alarak kendi sahasında maç kaybetmeyen tek takım oldu.

Ligde 26 maça çıkan Menemenspor ise bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 29 puan toplayabildi. Rakip filelere 29 gol gönderen İzmir temsilcisi kendi kalesinde ise 40 gol gördü.

5 Mart Cumartesi günü 19 Mayıs Stadyumunda saat 16.00'da karşılaşacak Samsunspor-Menemenspor maçını Onur Öztütoprak, Erkan Akbulut ve Ferdi Karadoruk hakem 3'lüsü yönetecek. - SAMSUN