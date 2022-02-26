Samsunspor ile Ümraniyespor 8. randevuya çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor ile Ümraniyespor 8. randevuya çıkıyor

26.02.2022 09:31
Samsunspor ile Ümraniyespor 8. randevuya çıkıyor

Samsunspor ve Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında tarihlerindeki 8. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ve Ümraniyespor Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında tarihlerindeki 8. randevuya çıkacaklar.

Ümraniyespor ve Samsunspor daha önce 7 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 2'sini Ümraniyespor, 1'ini ise Samsunspor kazandı. İki takım arasında oynanan 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor ve Ümraniyespor İstanbul'da ise daha önce 3 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 2'sini Ümraniyespor kazanırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Bu zamana kadar ligde 24 maç oynayan Samsunspor bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 39 puan topladı. Rakip filelere 40 gol gönderen Samsun temsilcisi, kendi sahasında ise 27 gol gördü.

Ligde 25 maç oynayan Ümraniyespor, bu karşılaşmalarda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 49 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 43 gol gönderen Ümraniyespor, kalesinde ise 25 gol gördü.

27 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Bülent Birincioğlu, Hüseyin Aylak ve Nurettin Demir üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Manisa FK maç saatini beklemeye başladı Manisa FK maç saatini beklemeye başladı Melih Okutan: 'Samsunspor'u tekrar Süper Lig'e taşımak istiyoruz' Melih Okutan: 'Samsunspor'u tekrar Süper Lig'e taşımak istiyoruz'

Ümraniyespor, Samsunspor, Spor Toto, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor ile Ümraniyespor 8. randevuya çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Ukrayna'nın BM Temsilcisi: Rus askerlerinin cesetlerini annelerine göndermeden savaş bitmeyecek
09:13 Savaşta son durum: Kiev sokaklarında aktif çatışmalar başladı! Büyükelçilik duyurdu
09:02 Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi
09:01 Ukrayna açıklarında Japon kargo gemisine füze isabet etti! Hasar tespiti Türkiye'de yapılacak
08:58 Ölümünden sonra miras kavgası başlamıştı! Haydar Dümen'in kimsenin tanımadığı 3 çocuğundan, üvey annelerine büyük tepki!
08:55 Ukrayna lideri Zelenski: Rusya kreşlere saldırıyor, çocuklar da mı Neonazi?
08:32 Songül Karlı "göğüs çatalı" kuralını takmadı, kostümüyle İbo Show'a damga vurdu
08:28 Onlar savaşın çocukları! Bir bebek gözlerini dünyaya Kiev Metrosunda açtı
08:16 Ruslara karşı direnen Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Saha Komutanı cepheden seslendi: Bayraktarları beğendiniz mi?
00:58 Rusya tehdit etti, İsveç ve Finlandiya geri adım attı: NATO'ya girmeyi düşünmüyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 09:38:30. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor ile Ümraniyespor 8. randevuya çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement