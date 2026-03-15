Samsunspor İlk Galibiyetini Aldı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Kayserispor karşısında hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thorsten Fink, açıklamalarda bulundu. Samsunspor'un başında ilk lig galibiyetini aldığı için mutlu olduğunu dile getiren Fink, "Trabzonspor camiasına hayatını kaybeden Orhan Kaynak için baş sağlığı diliyorum. İlk yarı çok iyi başladık. Öne geçtik ve başka goller de bulabilirdik. Bir penaltımız da verilmedi. İkinci yarı ilk 15 dakikada sıkıntı yaşadık. Rakip eşitliği sağladı. O kısımda heyecanlandık ve bazı şeyleri eksik yaptık. Sonuç olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Takım halinde savaştık ve kazanacağımıza inandık. Geçen hafta Fenerbahçe maçında çok iyi oynasak da son dakikalarda kaybetmiştik, bugün ise son dakikalarda atığımız golle kazandık. Çok uzun zamandır kazanamıyorduk. Nasıl kazandığınızın bir önemi yok. Bu galibiyet, özgüven açısından da iyi oldu. İstatistik olarak da iyi olan taraf bizdik. Buna rağmen geliştirmemiz gereken şeyler var" dedi.

Takımdaki sakat futbolcular hakkında da bilgi veren Fink, "Ntcham'ın sakatlığı arka adalesindeki çekmeden dolayı. Durumu sonra netlik kazanacak. Gördüğüm kadarıyla ciddi bir durum yok. Perşembe Konferans Ligi maçımız var. Çok fazla sakatımız yok. Ntcham ve Assoumou haricinde sakatımız yok. Rayo Vallecano maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün kazanmak özgüven ve pozitiflik açısından önemli. Ayrıca Cherif Ndiaye de sakat. Onun da kısa sürede takıma döneceğini umuyorum" diye konuştu. - SAMSUN