Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım ile sözleşme imzaladı

Samsunspor, kaleci Muammer Yıldırım ile sözleşme imzaladı

Samsunspor, Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

09.02.2024 15:54  Güncelleme: 15:55
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SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kulübümüz en son Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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