Sezon başında yediği hatalı goller ile eleştirilen Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, son dönemdeki performansıyla A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.
Yaz transfer sezonunun başında Galatasaray'dan transfer edilen kaleci Okan Kocuk, ligde 28 maçta Samsunspor'un kalesini korudu. 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un kalesini koruyan Kocuk, sezonun ilk 6 haftasında 5 maçta görev almış, kötü bir performans sergilemişti.
Samsunspor'un başına Hüseyin Eroğlu'nun yerine Alman Teknik Direktör Markus Gisdol'un getirilmesi, kaleci Okan Kocuk'a da iyi geldi. Kırmızı-beyazlılar, Gisdol döneminde son sıradan kurtulup orta sıralara kadar yükselirken, kaleci Okan da iyi performansıyla dikkat çekti. Kurtarış yüzdesini arttıran Kocuk, takımının kazandığı puanlarda büyük pay sahibi oldu.
Okan Kocuk'un başarılı performansı, A Milli Futbol Takımı yetkililerinden de kaçmadı. 28 yaşındaki file bekçisi, A Milli Takım'ın 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi.
Okan Kocuk, Samsunspor'un uzun yıllar sonra A Milli Takım'a gönderdiği ilk oyuncu oldu. - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı - Son Dakika
Marmaris Körfezi'nde düzenlenen yarışlarda, 18 üniversite takımından 300 yelkenci mücadele ediyor. İlk gün yapılan üç yarışta ekipler, IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıflarında yarıştı. Organizasyonun başkanı Zafer Öznur, pazar gününe kadar yarışların devam edeceğini ve aynı zamanda eğlenceli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti. 16. Campus Cup, 17 Mart'ta final yarışlarıyla sona erecek.
Konferans Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu. Sarlacivertliler, Olympiakos'u geçmesi halinde yarı finalde Aston Villa-Lille galibi ile oynayacak.
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı. Takım, kara yoluyla Kayseri'ye hareket etti ve yarın saat 15.00'te Kayseri Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda Develi Belediyespor'a konuk olacak.
Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin genç oyuncu gelişimine verdiği desteğin öneminin altını çizdi.
Ordu'da, Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu'nun uygulama eğitimi başladı. Yeni Ordu Stadyumu Judo Antrenman Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime 35 kursiyer katıldı. Eğitmenler Mehmet Yılmaz, Gökmen Kaptan ve Hülya Şenyurt tarafından uygulamalı ve teorik çalışma yapılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, kurs ziyaretinde, antrenör adaylarının eğitim süreçlerinde ev sahipliği yaptıklarını belirtti ve Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de yer alan Bahçeşehir Spor Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve vatandaşlar da katıldı. Bakan Bak, konuşmasında gençlerin spor tesislerinden faydalanmasını teşvik ederek, Türkiye'nin sporcularını gururla izleyeceğini belirtti. Başkan Kartoğlu ise Başakşehir'in Avrupa'da adını duyurduğunu ifade etti.
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