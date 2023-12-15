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Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Zeki Yavru ve Landry Dimata katılmadı.

Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
15.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:28
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, U19 takımıyla yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Zeki Yavru ve Landry Dimata katılmadı.

Kaynak: AA
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