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Samsunspor, Konyaspor maçına 5 eksikle çıkacak - Son Dakika
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Samsunspor, Konyaspor maçına 5 eksikle çıkacak

Samsunspor, Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak için Konyaspor ile oynayacağı maça 5 eksikle hazırlanıyor. Sakatlıkları devam eden 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Samsunspor, Konyaspor maçına 5 eksikle çıkacak
20.12.2023 - 12:00,
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SAMSUN (İHA) – Trendyol Süper Lig'in alt sıralarında bulunan Samsunspor, aynı puandaki rakibi Konyaspor mücadelesine 5 eksikle hazırlanıyor.

Süper Lig'de son 2 maçını kazanarak puan durumunda son sıradan kurtulan ancak halen küme düşme hattında bulunan Samsunspor, yükselişini devam ettirmek için Konyaspor engelini de kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte 5 futbolcu sakatlıkları nedeniyle Konyaspor maçı kadrosunda olmayacak. Forvet Gaetan Laura, sağ bek Nanu Gomes, defansif orta saha Ait Bennasser, kanat oyuncusu Kingsley Schinler ve sağ bek Zeki Yavru, sakatlıkları devam ettikleri için Konyaspor maçında forma şansı bulamayacak.

30. randevuda ilginç tesadüf

Samsunspor ile Konyaspor daha önce 29 kez rakip oldu. Bu karşılaşmaların 10'unu Samsunspor, 11'ini Konyaspor kazanırken, 8 maç ise beraberlikle sona erdi. Samsun'da oynanan maçlarda ise kırmızı-beyazlılar 7 kez galip gelirken, Konyaspor ise 2 kez 3 puanın sahibi oldu. İki takım arasında Samsun'da oynanan 6 maç da beraberlikle sonuçlandı. 2 takım son olarak Samsun'da Türkiye Kupası mücadelesinde tam 18 yıl önce 21 Aralık'ta birbirlerine rakip olmuşlardı. Samsunspor, bu karşılaşmayı 5-3'lük skorla kazandı. Samsunspor ile Konyaspor, 18 yılın ardından aynı gün 21 Aralık'ta bu kez bir Süper Lig maçında kozlarını paylaşacak.

14 puanlı iki takım karşılaşacak

Konyaspor, bu sezon oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 14 puan topladı. Bu maçlarda rakip filelere 15 gol gönderen Konya temsilcisi kalesinde ise 21 gol gördü. Rakibiyle aynı puandaki Samsunspor da 15 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 17 gol gönderen Samsun temsilcisi kalesinde 25 gol gördü.

Ligin 17. hafta mücadelesinde yarın saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak Samsunspor – Konyaspor maçını Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık ve Uğur Sarı hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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