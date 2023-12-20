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Samsunspor, Konyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Samsunspor, Konyaspor maçına hazır

Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak için tırmanışa geçtiği Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak. Sakatlıkları devam eden bazı oyuncuların forma giyemeyeceği maçta Samsunspor'un muhtemel ilk 11'i belli oldu.

Samsunspor, Konyaspor maçına hazır
20.12.2023 - 13:25,
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Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2, evinde de Kasımpaşa'yı 4-2 yenerek alt sıralardan kurtulmak için tırmanışa geçen Samsunspor, yarın sahasında Konyaspor'la kozlarını paylaşacak.

14 puanlı iki takımın karşı karşıya geleceği mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak. Erdoğan'ın yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.

Ev sahibi Samsunspor'da cezalı futbolcu bulunmazken, sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Nanu Gomes, Youssef Ait Bennasser, Kingsley Schindler ve Zeki Yavru, Konyaspor'a karşı forma şansı bulamayacak. Samsunspor'un Konyaspor karşısındaki muhtemel ilk 11'i ise şu şekilde;

" Okan Kocuk, Tırpan, Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Tait, Taylan Antalyalı, Holse, Emre Kılınç, Ntcham ve Mouandilmadji."

Kaynak: DHA
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