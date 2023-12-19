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Samsunspor, Konyaspor'u yenerek çıkışa devam etmek istiyor - Son Dakika
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Samsunspor, Konyaspor'u yenerek çıkışa devam etmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in son iki haftasını galibiyetle geçen Yılport Samsunspor'un takım kaptanı Osman Çelik, TÜMOSAN Konyaspor'u yenerek çıkışa devam etmek istediklerini söyledi. Osman Çelik, takımın son 2 haftadır aldığı galibiyetlerle bir ritim yakaladığını ve yukarı sıralara tırmanmaya devam etmek istediklerini belirtti. Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasının ardından oluşan yeni kadronun bir aile ortamı yakaladığını ve bu birlikteliğin futbola ve sonuçlara yansıdığını ifade etti.

Samsunspor, Konyaspor\'u yenerek çıkışa devam etmek istiyor
19.12.2023 - 16:59,  Güncelleme: 17:08
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SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kaptanı Osman Çelik, Teknik Direktör Markus Gisdol'un göreve gelmesinin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 21 Aralık Perşembe günü oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde sürdürüyor. Ligdeki son 2 maçını da kazanarak olumlu bir hava yakalayan kırmızı-beyazlılarda takım kaptanı Osman Çelik yaklaşan Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Konyaspor maçından 3 puan alıp, üst sıralara çıkmak istiyoruz"

İyi gidişatı Konyaspor maçında da sürdürmek istediklerinin altını çizen Osman Çelik, "Bu hafta sahamızda Konyaspor ile oynuyoruz. Şuan puan cetveline baktığımızda direkt rakibimiz gibi gözüküyor ama Samsunspor'un bulunduğu durum onlara rakip ocak seviyede değil, çünkü bizim daha üstleri hakkettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bu maçta da çıkışımız devam ettirip 3 puan alıp yukarıları sıralara tırmanmaya devam etmek istiyoruz" dedi.

"Gisdol geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladık"

Hüseyin Eroğlu'nun oynattığı 5'li defans sisteminden sonra Alman çalıştırıcı Gisdol ile 4'lü defans sisteminde oynamalarını değerlendiren Osman Çelik, "Ligin ilk 7 haftada oynadığımız sistem bizi bir alt ligde şampiyon yapmıştı ama bu ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Teknik Direktörümüz Marcus Gisdol geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladık. Takım enerji olarak da dinamizm olarak da fiziksel olarak da farklı bir seviyeye geldi. Gerçekten çok iyi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların karşısı karşılığını da puan olarak alıyoruz. 2 maç üste galip gelerek istediğimiz sonuçları aldık. Bu serimiz devam edecek. Şimdi sahamızda Konyaspor ile oynayacağız. Buradan da 3 puan alıp yukarıya doğru tırmanışımız son sürat devam edecek" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlıların bugün yaptığı antrenmanda sakatlığı geçen golcü oyuncu Landry Dimata takımla birlikte çalışırken, Gaetan Laura, Nanu Gomes, Zeki Yavru, Ait Bennasser ve Kingsley Schindler ise sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı. - SAMSUN

Kaynak: AA
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