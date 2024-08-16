Samsunspor Kulübü İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor Kulübü İddialara Yanıt Verdi

Samsunspor Kulübü İddialara Yanıt Verdi

Samsunspor Kulübü, İsviçre Federal Mahkemesi ve CAS nezdindeki davalarda 'eski tarihli bir doküman' düzenlendiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, iddiaların asılsız olduğunu ve hukuki sürecin eksiksiz ilerlediğini belirtti.

16.08.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun spor Kulübü, İsviçre Federal Mahkemesi ve CAS nezdindeki davalarda 'eski tarihli bir doküman' düzenlendiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Vekili Avukat Anıl Dinçer tarafından yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Novikovas ile transfer yasağına konu olan İsviçre Federal Mahkemesi ve CAS nezdindeki davalarımız hakkında, eski tarihli bir doküman düzenlendiği iddiasıyla ortaya atılan asılsız ve yakışıksız iftiralar karşısında, son kez açıklama yapmak isteriz. Novikovas ile kulübümüz arasında bir uzlaşma protokolü imzalanmış ve tüm alacakları eksiksiz bir şekilde kendisine ödenmiştir. Ancak, Novikovas'ın avukatının yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, ilgili protokolün FIFA'ya sunulması konusunda aksaklıklar yaşanmıştır. Bunun sonucunda FIFA, haksız bir şekilde transfer yasağı uygulamış ve yapılan tüm başvurulara ve sunulan tüm delillere rağmen bu kararını değiştirmemiştir. Bu süreçte, yaşanan haksızlık karşısında Novikovas ve sayın avukatı, Samsunspor'un yanında yer almıştır. FIFA'nın haksız ve yanlış kararı sonrasında, CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurular yapılmıştır. Bu süreçle bizzat kulüp başkanımız sayın Yüksel Yıldırım ilgilenmiş ve FIFA yetkilileriyle üst düzey görüşmeler gerçekleştirmiştir. Kulübümüz, bu dava özelinde spor hukuku alanında en iyi avukatlık şirketlerinden biri olan Lévy Kaufmann ve baş avukatı Antonio Rigozzi ile çalışmış; hukuki süreç eksiksiz bir şekilde ilerlemiştir. Tüm bu çalışmaların sonucunda, emsali nadir görülen bir karar olarak, İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde geçtiğimiz transfer döneminde transfer yasağı geçici olarak durdurulmuştur. Bu durum, hukuki çalışmaların ne denli özenle ve eksiksiz yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Ne yazık ki FIFA, geçmiş tecrübelerinden yola çıkarak Türk futbol kulüplerine karşı ciddi bir şüpheyle yaklaşmaktadır. Kulübümüz de bu şüpheden dolayı verilen kararlarla nasibini almıştır. Transfer yasağı kesinleşmiş olmasına rağmen, tarafımızca iyi niyet çerçevesinde FIFA ile görüşmeler devam etmekte ve kulübümüzün tertemiz bir yapıya sahip olduğu anlatılmaktadır. Er ya da geç kulübümüz ile FIFA arasında ileriye yönelik olarak temiz bir sayfa açılacaktır. İsviçre Federal Mahkemesi, CAS ve FIFA gibi ciddi kurumların yer aldığı davalarda sahte doküman sunulması söz konusu dahi olamaz. Kaldı ki, bu iddialar gerçek olsaydı, bunların her biri cezai işlem konusu edilir ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırdı. Samsunspor Futbol Kulübü, mevcut durumda hem hukuki hem de mali açıdan tertemiz bir kulüptür. Hatırı sayılır bir borcu ve davası bulunmamaktadır. Ancak, bazı kişilerin Samsunspor'dan rahatsız olduğu aşikardır. Bu nedenle, yeni sezonun başlangıcında asılsız haberler gündeme getirilmektedir. Geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de Atatürk'lü Arma ve Samsunspor'un tüm hukuki menfaatlerini özenle korumaya devam edecek; iftira atan ve yalan yanlış haberler yapan kişi ve kurumlar hakkında hukuki süreç başlatacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsunspor, İsviçre, samsun, Spor, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor Kulübü İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
21:53 Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil Abdullah Avcı, sosyal medyaya ateş püskürdü: Telefon numaramı yaymışlar, gerçek Trabzonluluk bu değil
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
21:01 Namaz kılmak için gittiği cami yolunda vuruldu Gerçek bambaşka çıktı Namaz kılmak için gittiği cami yolunda vuruldu! Gerçek bambaşka çıktı
20:54 İşten eve gelen karı koca korkunç manzaraya feryat etti 15 yaşındaki çocuğun korkunç sonu İşten eve gelen karı koca korkunç manzaraya feryat etti! 15 yaşındaki çocuğun korkunç sonu
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:17 Çinli turistlere dehşeti yaşattılar Bıçaklı şüphelilerden binlerce dolarlık gasp Çinli turistlere dehşeti yaşattılar! Bıçaklı şüphelilerden binlerce dolarlık gasp
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 15:07:10. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor Kulübü İddialara Yanıt Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement