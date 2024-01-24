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Samsunspor Kulübü, Mickael Tırpan ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Samsunspor Kulübü, Mickael Tırpan ile yollarını ayırdı

Samsunspor Kulübü, 2023-2024 sezonunda aralarına katılan futbolcu Mickael Tırpan ile sözleşmenin karşılıklı olarak sona erdirildiğini duyurdu. Ailevi sebeplerden dolayı kulüpten ayrılan Tırpan'a teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen açıklama yapıldı.

Samsunspor Kulübü, Mickael Tırpan ile yollarını ayırdı
24.01.2024 - 17:57,
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Samsunspor Kulübü, Mickael Tırpan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda aramıza katılan futbolcumuz Mickael Tırpan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ailevi sebeplerden dolayı kulübümüzden ayrılan futbolcumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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