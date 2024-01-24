Samsunspor Kulübü, Mickael Tırpan ile yollarını ayırdı

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Samsunspor Kulübü, Mickael Tırpan ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda aramıza katılan futbolcumuz Mickael Tırpan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Ailevi sebeplerden dolayı kulübümüzden ayrılan futbolcumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - SAMSUN
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