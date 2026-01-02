Samsunspor, Musaba\'nın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Anthony Musaba için sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

MUSABA İÇİN İMZALAR ATILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'ya imza attırdı. Anthony Musaba'nın Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı, 22 yaşındaki futbolcunun yıllık 1 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Musaba, Samsunspor formasıyla sahaya bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.

İşte Samsunspor'un TFF'ye yaptığı bildiri: