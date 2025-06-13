Samsunspor Olağan Genel Kurulu Yetersiz Katılımdan Ertelendi

- Samsunspor Olağan Genel Kurulu ertelendi

Salonda sadece 2 üye vardı

SAMSUN - Samsunspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 21 Haziran Cumartesi gününe ertelendi. Toplantıya yalnızca 2 üyenin katılması dikkat çekti.

Samsunspor'da daha önce 2 Mayıs'ta kabul edilen tüzük değişiklikleri gereği bugün saat 14.30'da yapılması planlanan genel kurul, yeterli katılım sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan toplantıda, 953 üyeden salt çoğunluk olan 477 kişinin katılımı gerekiyordu. Ancak salona yalnızca 2 üye geldi.

İkinci toplantı 21 Haziran'da

Konuya ilişkin açıklama yapan Samsunspor Kulübü Müdürü Metin Koçer, "Bugün yapılması planlanan olağan genel kurul için yeterli çoğunluk sağlanamadı. İkinci toplantımız 21 Haziran Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacak. Bu toplantıda çoğunluk şartı aranmayacak. Yönetim ve denetim kurullarının toplam üye sayısının iki katından bir fazlası ile toplanmamız yeterli olacak. Yeni tüzüğümüzün uygulanması açısından bu toplantı oldukça önemli. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Yetkililer, toplantı saatinde bir süre bekledikten sonra yeterli çoğunluk sağlanamadığını belirten tutanağı düzenleyerek salondan ayrıldı.