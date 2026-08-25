Samsunspor, Oskar Ohlenschlaeger ile 5 Yıl Anlaştı

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, Danimarkalı kanat oyuncusu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Norveç ekiplerinden Fredrikstad'ın formasını giyen 22 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını sanal medyadan duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Danimarkalı futbolcu Oskar Ohlenschlaeger ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Atatürklü arma altında başarılarla dolu nice yıllara, Oskar" ifadelerine yer verildi.