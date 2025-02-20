Samsunspor, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanda futbolcular 1 saat 10 dakika çalıştı.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, minyatür kaleli oyun, dar alanda oyun ve taktik çalışma ile günü tamamladı.
Samsunspor, maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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