Samsunspor sahasında Tümosan Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Samsunspor sahasında Tümosan Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle 1-0 mağlup etti

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Samsunspor sahasında Tümosan Konyaspor\'u Sekongo\'nun golüyle 1-0 mağlup etti
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Süper Lig'in 11'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında Tümosan Konyaspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golünü 39'uncu dakikada Sekongo atarken Tümosan Konyaspor sahadan puan alamadı.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mert Bulut, Selim Şenöz

SAMSUNSPOR: Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt, Samed Onur, Coulibaly (Dk. 90+2 Guarino), Sekongo (Dk. 78 Ohlenschlaeger), Sousa (Dk. 72 Assoumou), Bayo (Dk. 72 Tavsan)

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan (Dk. 46 Andzouana), Rayyan Baniya, Awaziem, Masuaku, Toth (Dk. 46 Jevtovic), Melih, Colley (Dk. 77 Bardhi), Gonçalves (Dk. 61 Enis Destan), Dompe, Mohamed (Dk. 61 Muleka)

GOL: Dk. 39 Sekongo (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Samed Onur, Mendes, Tavsan (Samsunspor) – Masuaku, Enis Destan (Tümosan Konyaspor)

Süper Lig'in 11'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

15'inci dakikada Sousa'nın pasıyla buluşan Coulibaly'nin ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu kaleci Bahadır kurtardı.

26'ncı dakikada Dompe'nin ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Colley'in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

31'inci dakikada Sousa'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci ile karşı karşıya kalan Sekongo'nun şutunda kaleci Bahadır topu iki hamlede kurtardı.

39'uncu dakikada Coulibaly'nin ceza sahası dışına yerden pasıyla buluşan Sekongo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

64'üncü dakikada Dompe'nin ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

68'inci dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta Rayyan Baniya'nın indirdiği topa gelişine vuran Andzouana'nın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
SamsunsporKonyasporTümosanSporSon Dakika

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