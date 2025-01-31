Samsunspor, Şehir İçinde 365 Gün Yaşayan Stat Talep Ediyor - Son Dakika
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Samsunspor, Şehir İçinde 365 Gün Yaşayan Stat Talep Ediyor

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Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, şehir merkezinde 365 gün hizmet verecek modern bir stadyum yapma hedeflerini açıkladı. Taraftarların yürüyerek ulaşabileceği, ofislerin de yer alacağı stadyum için gerekli yerin tahsis edilmesini beklediklerini belirtti.

31.01.2025 10:50  Güncelleme: 11:02
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- Samsun spor'un şehir içine stat yapma talebi

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen:

"Hedefimiz şehir içerisinde 365 gün yaşayan bir stat yapmak"

SAMSUN - Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, hedeflerinin şehrin içerisinde yer alan, 365 gün 7/24 yaşayan, içerisinde ofislerin bulunduğu, taraftarların yürüyerek gelebildiği yaşayan bir stadyumu kendi imkanlarıyla yapmak olduğunu söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, modern bir stat yapmak istediğini açıklamıştı. Tekkeköy'de sanayi içerisinde yer alan stadın, konum ve içerik anlamında hem taraftarın hem de spor müsabakaların taleplerine cevap vermediğini öne süren Yıldırım'ı destekleyen Veysel Bilen, kendilerine şehir merkezinde gösterilecek yer olursa stadyum inşa edebileceklerini belirtti.

"Hedefimiz şehir içerisinde 365gün 7/24 saat yaşayan bir stat yapmak"

Yönetim olarak ana hedef ve amaçlarının şehrin içerisinde yer alan modern bir stat yapmak olduğunu dile getiren Veysel Bilen, "Başkanımızın statla ilgili taraftardan gelen yoğun talep ile birlikte 24 saat yaşayan, ulaşımı kolay, ileride kulübe maddi kaynak sağlayacak, şehre değer katacak bir stat yapımı ile ilgili bugün değil, en başından beri bir düşüncesi vardı. Her sohbetinde de böyle bir yer tahsisi sağlanırsa kendi kaynaklarımızla bunu yapabileceğimizi ifade etmişti. 2 yıl önce yoğun bir şekilde yer araştırması yaptık ama bize gösterilen yerlerin düşündüğümüz hedeften uzaktan olması hem de yönetimsel değişiklikler nedeniyle maalesef gündemden çıkar gibi olmuştu. Başkanımızın hayali ve vizyonu bunun peşini bırakmadı. Şehirde de çok yoğun bir şekilde yeni stat yönünde talep var. Şehrimizin önde gelen siyasileri, başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olmak üzere hem taraftarımızın hem camianın hem de Samsunspor Başkanımızın çağrısına kayıtsız kalmayacağını ümit ediyoruz. Bugünden yarına bu hayalimiz gerçekleşmese bile ana hedefimiz ve kulüp olarak atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi de 365 gün 7/24 yaşayan, şehrin içerisinde yer alan, taraftarın maç günü bir düğüne gider gibi maça geldikleri, ofislerin yer aldığı bir stat projesidir. Arnavutluk'un Tiran şehrinde böyle bir stadyum var. Hayalimiz böyle bir stadı Samsun'a kazandırmak" dedi.

"Olur dediğimiz yer imar planında olmuyor, gündemdeki 3-4 yerde stat yapmak gündemimizde"

Stat yapma düşüncelerini hayata geçirmek için çalıştıklarını da aktaran Bilen, "Samsunspor İcra Kurulu ve yönetimi olarak bu doğrultuda önce Büyükşehir Belediyesi'nden ve taraftarımızdan aldığımız güçle önce konuyu Samsun'da, daha sonra da Ankara'da altyapısını oluşturmaya ve bu işi takip etmeye devam edeceğiz. Umudumuz ve ümidimiz şu ki inşallah bu çağrımıza Samsun siyaseti ve yönetenleri de kayıtsız kalmayacaktır. Stat yeri hakkında birkaç alternatif üzerinde yoğunlaştık. Bir de şehir planlamasında bize göre olur dediğimiz yer maalesef imar planında olmuyor ya da Büyükşehir Belediyesi de kendine göre planlaması konusunda görüşleri var. Bunun çözümü ortak bir paydada amaca uygun sadece stat yapmak ve sadece stadı şehrin içine taşımak değil 365 gün 7/24 çok işlevli bir stat yapmak. Bunun için de şehirde yapılabilecek 3-4 nokta var. Bunlardan bir tanesine stat yapmak gündemde olacaktır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Şehir İçinde 365 Gün Yaşayan Stat Talep Ediyor - Son Dakika

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