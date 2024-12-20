Samsunspor, Sivas\'a 3 Puan Hedefiyle Gitti

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SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Sivasspor deplasmanında mücadele etmek için şehirden 3 puan parolası ile ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Samsunspor, yarın oynayacağı Sivasspor mücadelesi öncesinde Nuri Asan Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis liderliğinde maça hazırlanan kırmızı-beyazlılar, 3 puan parolası ile bugün tesislerden ayrılarak Sivas yolculuğu öncesinde kulüp personelleri ile vedalaştı.

Karayolu ile Sivas'a hareket eden Samsunspor'da sakatlığı iyileşen Celil Yüksel uzun bir aranın ardından maç kafilesinde yer alırken, sarı kart cezalısı Emre Kılınç Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Ait Bennasser'in sağlık durumunun maç saatinde netlik kazanacağı ifade edilirken Samsunspor'un, Sivasspor karşısında Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Arbnor Muja, Carlo Holse, Nany Dimata ve Marius Muandilmadji ilk 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. Mücadele öncesinde Samsunspor'da Ntcham, Bola, Marius, Zeki ve Drongelen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 5 oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak karşılaşma öncesinde Samsunspor'un 15 maçta 29 puanı bulurken, ev sahibi Sivasspor'un ise 16 maçta 18 puanı bulunuyor. Karşılaşmayı Ali Şansalan, Bersan Duran ve Ali Can Alp hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN