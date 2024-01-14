Samsunspor Sivasspor maçında şehitler unutulmadı

Samsunspor ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen kahraman askerler anıldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve Sivassporlu oyuncular, siyah kol bandıyla sahaya çıkarken, futbolcular seremoniye üzerinde 'Başımız Sağ Olsun' yazılı siyah tişörtlerle çıktı. - SİVAS