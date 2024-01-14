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Samsunspor Sivasspor maçında şehitler unutulmadı - Son Dakika
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Samsunspor Sivasspor maçında şehitler unutulmadı

Samsunspor ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen kahraman askerler anıldı. Mücadele öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Teknik Direktör Bülent Uygun ve Sivassporlu oyuncular, siyah kol bandıyla sahaya çıkarken, futbolcular seremoniye üzerinde 'Başımız Sağ Olsun' yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

Samsunspor Sivasspor maçında şehitler unutulmadı
14.01.2024 - 16:37,
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Samsunspor ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasında, Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen kahraman askerler anıldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı. Mücadele öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve Sivassporlu oyuncular, siyah kol bandıyla sahaya çıkarken, futbolcular seremoniye üzerinde 'Başımız Sağ Olsun' yazılı siyah tişörtlerle çıktı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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