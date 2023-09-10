Samsunspor, Süper Lig devlerinin yapamadığını yapıyor! Dünyaca ünlü golcü Alcacer formayı giymeye çok yakın

Oliver Ntcham, Marc Bola, Carlo Hose ve Landry Dimata gibi isimleri kadrosuna katan Samsunspor, Paco Alcacer için devrede. Karandeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, İspanyol golcünün ikna edilmeye çalışıldığını belirtti.

"TEKLİFİMİZİ YAPTIK BEKLİYORUZ"

Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, "Paco Alcacer ile 1 aydır görüşüyoruz. Suudi Arabistan tarafı teklifimi kabul etti ama oyuncu etmedi. Oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Teklifimizi yaptık bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

19 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

Paco Alcacer geçen sezon Sharjah FC formasıyla 35 maça çıktı. İspanyol futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.