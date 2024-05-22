Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı

Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda kulüple devam etmek istemediğini ve ayrılma kararı aldığını duyurdu. Gisdol, kulübün teklifine rağmen yeni sezonda Samsunspor ile çalışmak istemediğini belirtti. Samsunspor, Gisdol ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

22.05.2024 17:30
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Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol'un yeni sezonda Samsunspor ile devam etmek istemediğini ve ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Samsunspor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Markus Gisdol hakkında yaptığı açıklamada, "2023/24 futbol sezonunda birlikte yol yürüdüğümüz ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Teknik Direktörümüz Markus Gisdol ile kulüp yönetimimiz arasında görüşmeler bugüne kadar birkaç sefer yapılmış ve kulübümüz, kendisiyle yeni sezonda da çalışmak istediğini her fırsatta iletmiştir. Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen, Markus Gisdol kendi kararından dönmemiş, kısacası ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemediğini dile getirmiştir. Gisdol, kulübümüzden, şehrimizden ve taraftarımızın desteğinden çok mutlu olduğunu, burada hep başarıyla anılmak istediğini ve geçmişte yaşadığı kötü ve başarısız tecrübeleri tekrar Samsunspor'da yaşamak istemediğini ileterek ayrılma kararı aldığını ifade etmiştir. Eğer bir gün Türkiye'de çalışmayı düşünürse bu kulübün Samsunspor'dan başka bir kulüp olmayacağını defaatle ifade etmiştir. Samsunspor'u uzun süre sonra yükselmiş olduğu Süper Lig'de tutma başarısı gösteren ve kulübümüzün başarısına birçok katkı sunan Markus Gisdol ve ekibine tüm Samsunspor camiası, taraftarları, yönetimi ve çalışanları adına çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Bu konuda kendisi de gereken detaylı açıklamaları bugün veya yarın kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla siz değerli kamuoyu ile paylaşacaktır" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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