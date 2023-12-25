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Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: Maçı basit goller yedikleri için kaybettik - Son Dakika
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Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: Maçı basit goller yedikleri için kaybettik

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Alanyaspor maçında basit goller yedikleri için maçı ilk yarıda kaybettiklerini belirtti. Gisdol, oyuncularıyla konuşarak maçı çevirmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi. İlk yarıda rakibe çok fazla alan bıraktıklarını ve eksik oyuncular nedeniyle zorlandıklarını ifade eden Gisdol, genç oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: Maçı basit goller yedikleri için kaybettik
25.12.2023 - 20:16,  Güncelleme: 20:25
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Alanyaspor müsabakasında çok basit goller yedikleri için maçı ilk yarıda kaybettiklerini kaydetti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, ilk yarıda çok kötü oynadıklarını, basit goller yediklerini ve maçı kaybettiklerini söyledi. Maçı çevirmek için soyunma odasında oyuncularıyla konuştuğunu dile getiren Gisdol, "Bazen maçı çeviremiyorsunuz. İlk golü çok geç bulduk. Son beş dakika büyük risk aldık, o riskin ardından üçüncü golü yedik. Maçı geri çevirmek için ikinci yarıda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii ki de sonuçtan ötürü de kesinlikle mutlu değilim. Ama çok çalışmamız lazım. Bundan sonra da yapmamız gereken bu" diye konuştu.

"Bir daha böyle olmayacak"

İlk yarıda rakibe çok fazla alan bıraktıklarını belirten Gisdol, "Oyun oynanırken oyuna müdahale etmek biraz zor oluyor. Sağ bek pozisyonunda oynayan Yunus'la alakalı şunu söyleyebilirim. Sağ bek pozisyonunda normalde dört tane oyuncumuz var. Dört tane oyuncumuz da sakat olduğu için ki açıkçası Yunus o pozisyonda düşünebileceğim son oyuncuydu. Sağ bek olmadığı için bugün Yunus'u oynatmak zorunda kaldık. Bu genç oyuncuya da baskı yapamayız. Bu pozisyonda oynadığı için elinden gelenin elbette ki en iyisini yapmaya çalıştı. Dört tane oyuncumuzdan yoksun geldik. Bu şekilde bir daha böyle tekrar etmeyecek. Enes başta olmak üzere altyapıdan gelen oyuncularımız için pozitif şeyler söyleyebilirim. Çok iyi iş çıkardı. Performansından dolayı mutluyum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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