Samsunspor Teknik Direktörü Reis: Kendi hatalarımızdan kaybettik

13.09.2025 20:25
Thomas Reis, Antalyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçta kötü performans sergileyerek hayal kırıklığı yaşadı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Antalyaspor maçının ardından kötü bir performans sergilediklerini ve kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Reis, "Beklemediğimiz bir sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunun sorumlusu yaptığımız hatalardan dolayı biziz. İlk 15 dakikada iyi bir performans gösterdik. İlk yarının genelinde 3. bölgede berbat paslar verdik. Son paslar ve ortalar bu kadar berbat olursa gol atmak mümkün olmuyor. Serbest vuruştan bir gol yedik. Soyunma odasında konuştuk, nasıl daha iyi olabiliriz diye ama ikinci yarıya da kötü başladık. 2-0'dan sonra geri gelmeye çalıştık ama çok iyi bir performans gösteremedik. İkili mücadelelerde iyi değildik. Top bizdeyken de çok yavaş oynadık. Oyunu istediğimiz gibi yönlendiremedik. Birçok ders çıkartacağımız bir maç oldu" dedi.

"Kendi hatalarımızdan kaybettik"

Hakem hataları nedeniyle kaybetmediklerinin altını çizen Thomas Reis, "Maçın kaybedilmesinin sebebi hakem hataları değildi. Kendi hatalarımızdan kaybettik. İlk yarıda hakem kararından memnun olmadığımız kararları oldu. Maçın son dakikalarında Marius'un pozisyonunda rakip çekti önce bize faul varken Marius'a sarı kart verilmesi beni kızdırdı. Hakem hataları sebebiyle maçı kaybetmedik. Kendi hatalarımızdan dolayı maçı kaybettik. Saha da bugün çok kötüydü. Çok iyi oyuncularımız vardı ama istediğimizi yapamadık. Umarım sahamız bir sonraki maçlarda daha iyi olur ve oyunumuzu yansıtabiliriz. Eğer zemin iyileşmezse bir sonraki maçlarda sistemimizi değiştirip, uzun top oynamak zorunda kalabiliriz. Maç sonu reaksiyonum iyi değildi. Hayal kırıklığımdan dolayı kızgın ve üzgündüm. Reaksiyonumun bir diğer sebebi de takım olarak çok kötü performans göstermemizdi. Biraz daha sakin olmam gerekiyor" diye konuştu.

Tüm milli aralar sonrası Samsunspor'un puan kaybettiğinin hatırlatılması üzerine de konuşan Reis, "Milli aradan mı bilemiyorum. Sadece 2 oyuncumuz milli takıma gitti. Logi Tomasson iyi performans göstermedi. Her aradan sonra puan kaybediyorsak bu bizim adımıza üzücü ve çözüm aramamız gereken bir durum." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Antalyaspor, Samsunspor, samsun, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

