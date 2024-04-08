Samsunspor, TFF\'yi acil seçimli genel kurula davet etti

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SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapacak Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), 'acil' olarak seçimli genel kurula davet etti.

TFF, 18 Temmuz'da mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı. Samsunspor Futbol Kulübü ise Türk futbolunun bir kaos içerisinde olduğunu ve bu ortamdan çıkılması adına 3,5 ay beklemenin mantıksız olduğunu ifade ederek seçimli genel kurulun bir an önce ve çoklu adayla yapılması gerektiğini ifade etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 18 Temmuz tarihi için seçimli genel kurul kararı alındı. Ancak, açıklanan genel kurul tarihi oldukça geç olduğu gibi, bu tarihe kadar 3,5 aylık sürede ne gibi aksiyonlar alınacağı konusunda hiçbir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı. Futbolumuzdaki mevcut ortam ve gidişat ile MHK ve VAR'ın günden güne artan haksız ve hakkaniyetiz kararları dikkate alındığında, her geçen gün kan kaybeden ve marka değeri düşen Türk Futbolumuzun kaybedecek bir dakikası dahi bulunmamaktadır. Her zaman temiz, adil ve eşit futbolu savunan Samsunspor Futbol Kulübü ve camiası; Süper Kupa'daki bardağı taşıran son damladan sonra, futbolumuzdaki bu mevcut ortam ve kötü gidişattan oldukça rahatsızdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yapması gereken, ivedilikle alacağı aksiyonlar ile Türk futbolunu bu kaos ortamından ve kötü gidişattan bir an evvel çıkarması olacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talebimiz; sezon sonunu beklemeden hızlı bir şekilde seçimli genel kurula gidilmesinin sağlanması ve herkes için adil bir seçimin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca, seçimli genel kurulda başkanlık yarışının çoklu adaylı yapılması ve TFF'nin tüm kurullarının da adil bir biçimde seçimle belirlenmesi gerekliliğini kamuoyunun dikkatine sunarız." - SAMSUN