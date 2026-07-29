Samsunspor Tırı Çarşamba\'da Taraftarlarla Buluştu

Samsunspor'un lisanslı ürünlerinin satışa sunulduğu FC Official Store Tırı, Samsun'un Çarşamba ilçesinde taraftarlarla buluştu. Mobil mağazada yeni sezon ürünlerinin yanı sıra kombine bilet satış hizmeti de verildi.

Samsunspor'un lisanslı ürünlerinin satışa sunulduğu FC Official Store Tırı, Çarşamba ilçesinde taraftarlarla bir araya geldi. Zübeyde Hanım Meydanı'nda kurulan mobil mağaza, gün boyunca kırmızı-beyazlı taraftarlara hizmet verdi.

Mobil mağazada yeni sezon formaları başta olmak üzere Samsunspor'un lisanslı ürünleri taraftarların beğenisine sunuldu. Gün boyunca tırı ziyaret eden futbolseverler, kulübe ait çeşitli ürünleri inceleyerek satın alma imkanı buldu.

FC Official Store Tırında ayrıca kombine satış noktası da hizmet verdi. Yeni sezonda takımlarını tribünden desteklemek isteyen taraftarlar, kombine bilet işlemlerini mobil mağazada gerçekleştirdi.