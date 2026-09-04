Samsunspor, Toni Borevkovic'i satın alma opsiyonuyla Portekiz'in Vitoria SC takımına kiraladı
Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Hırvat defans oyuncusu Toni Borevkovic'i Portekiz'in Vitoria SC takımına kiraladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, oyuncunun bonservisinin 2026-27 sezonu sonuna kadar geçerli satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Hırvat oyuncu Toni Borevkovic'i Vitoria SC'ye kiraladığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı takımın yazılı açıklamasında, defans oyuncusu Toni Borevkovic'in bonservisinin, 2026-27 sezonu sonuna kadar Liga Portugal ekiplerinden Vitória SC takımına satın alma opsiyonuyla kiralandığı bildirildi.
Açıklamada, Hırvat defans oyuncusuna yeni takımında başarı dilendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Samsunspor, Toni Borevkovic'i satın alma opsiyonuyla Portekiz'in Vitoria SC takımına kiraladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?