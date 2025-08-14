Samsunspor Transfer Gelişmeleri - Son Dakika
Samsunspor Transfer Gelişmeleri

14.08.2025 11:47
Samsunspor, UEFA listesine en az 2 yeni oyuncu eklemek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off listesine en az 2 oyuncu daha eklemek için transfer çalışmalarına hız verdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Shakhtar Donetsk- Panathinaikos FC maçının galibi ile eşleşen Samsunspor'un, bugün oyuncu listesini UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Kırmızı-beyazlılar, listenin bildirilmesine saatler kala transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün takıma yeni oyuncular katılacağını açıkladı.

İlk etapta UEFA listesine 2 yabancı oyuncu ekleyeceklerine işaret eden Çapa, "Daha zamanımız var. Bu karşılaşmadan sonra da 2-3 tane daha transfer ekleyeceğiz. Yani toplam transfer etmek istediğimiz mevki olarak 5 mevki belirledik. Bu mevkileri de grup aşamasına başlamadan önce tamamlamak istiyoruz. Ama bunlardan 2 transferi mutlaka hatta 3 transferi tamamlayacağız. Play-off turunda bir transferimiz statü gereği oynayamayacak. Daha önce Avrupa elemelerinde yer aldığı için ama 2 yeni transferimizi listeye yazabileceğiz." dedi.

Geçen yılki başarıyı tekrarlamak istediklerini dile getiren Çapa, "Bu sezon hedefimiz geçtiğimiz sezonki başarıyı tekrarlamak. İlk hedefimiz bu. Bunu yaparken aynı zamanda da Avrupa'da başarılı olmak, Türkiye Kupası'nda başarılı olmak ve Süper Kupa'da başarılı olmak istiyoruz. Yani geçtiğimiz sezon tek hedefimiz vardı, ligde başarılı olmaktı. Bu sezon ise 4 kulvarda hedefimiz var. Yani bu 4 kulvarda da iddialıyız ve başarılı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çapa, 16 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Kocaelispor maçına da değinerek, şunları kaydetti:

"Kocaelispor büyük bir camia, yıllar sonra Süper Lig'e tekrar geldiler. Çok büyük bir özlemleri var. Bunu çok net bir şekilde son oynamış oldukları Trabzonspor karşılaşmasında görmüş olduk. Yeni bir kadro, yeni bir heyecan. Yani hep söyleniyor ya işte Samsunspor, Kocaelispor, Eskişehirspor, Bursaspor gibi takımların Süper Lig'e de olması gerektiği ve bu tür takımların lige nasıl renk getirdiğini çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Hafta sonu da 2 büyük camianın birbirine karşı oynayacağı bir karşılaşma olacak. Ama biz her karşılaşma olduğu gibi galip gelmek için oraya gideceğiz. Ondan sonraki aşamada da Perşembe günü UEFA play-off mücadelesine odaklanacağız."

Öte yandan Samsun ekibi, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan oyuncular daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. İdmanda sakatlığı devam eden Anthony Musaba yer almadı.

Kaynak: AA

Samsunspor, Fuat Çapa, Futbol, samsun, Finans, Spor, Son Dakika

