Samsunspor transfere hızlı başladı - Son Dakika
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Samsunspor transfere hızlı başladı

15.06.2022 10:48
Samsunspor transfere hızlı başladı

Samsunspor şu ana kadar 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı, 1 oyuncu ile de anlaşmaya vardı.

Samsunspor şu ana kadar 5 oyuncu ile sözleşme imzaladı, 1 oyuncu ile de anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Süper Lig parolası ile başlayacağı sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Teknik direktör koltuğu için Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı-beyazlılar, ilk transferini kanat oyuncusu Aryvydas Novikovas'ı renklerine bağlayarak yapmıştı. Samsunspor, Novikovas'ın ardından Ümraniyespor'dan stoper Alim Öztürk ile 2 yıllık, Adanaspor'dan orta saha Celil Yüksel ile 3+1 yıllık, Elazığspor'dan kanat oyuncusu Yusuf Ensar Poyrazlı ile 3 yıllık ve B.B. Erzurumspor'dan sol bek Mücahit Albayrak ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz temsilcisi ayrıca Fransız hücum oyuncusu Gaetan Laura ile de anlaştığını duyurdu.

Dış transferin yanı sıra iç transferde de hareketli günler geçiren Samsunspor ilk olarak sözleşmesi sona eren kenar forvet Moryke Fofana'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Kırmızı-beyazlılar sözleşmesi sona eren stoper Recep Burak Yılmaz, sağ bek Alaaddin Okumuş, forvet Junior Tallo ve kanat oyuncusu Joel Kayamba ile ise sözleşme uzatmadı.

Şu anda kadroda 11 oyuncu var

Kadrosunda geçen seneden 9 yabancısı bulunan Samsunspor, bu sezon henüz 1 yabancı oyuncuyu transfer etti, 1 oyuncuyla da anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlıların kadrosunda Moryke Fofana, Aryvydas Novikovas, Ismael Diomande, Kevin Boli, Sheldon Bateau, Vukan Savicevic, Erald Çinari, Elhadj Bah, Tomane Mendes ve Guy Yameogo bulunuyor. Anlaşmaya varılan Gaetan Laura'nın da açıklanmasıyla kadrodaki yabancı sayısı 11'e yükselecek. Samsunspor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı yabancı oyuncu sayısı kuralına göre ayrılacak, takımda kalacak ve transfer edilecek yabancıları belirleyecek.

Fofana'nın dışında kırmızı-beyazlıların şu anda kadrosunda geçen seneden kalan oyuncuları şöyle:

Kaleciler: Nurullah Aslan, Aykut Özer ve Alp Tutar. Defans oyuncuları; Soner Gönül, Ali Ülgen, Berk Taşkın, Sheldon Bateau, Melih Altıkulaç, Hüseyin Öztürk, Talha Ulvan ve Yunus Emre Çift.

Orta saha: Osman Çelik, Cihan Kahraman, Hasan Kılıç, Melih Okutan, Vukan Savicevic, Tolcay Ciğerci, Semih Altıkulaç, Erald Çinari ve Ensar Arslan.

Forvet: Tomane, Elhadj Bah, Polat Yaldır ve Ali Kılıç

Bu isimlere geçen yıl devre arasında sakatlık dolayısıyla sözleşmesi dondurulan Ismael Diomande ve Kevin Boli'nin yanı sıra kiralıktan geri dönecek olan Guy Yameogo de katılacak. - SAMSUN

Samsunspor transfere hızlı başladı
Samsunspor transfere hızlı başladı
Samsunspor transfere hızlı başladı
Samsunspor transfere hızlı başladı
Samsunspor transfere hızlı başladı

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Samsunspor, Yusuf Ensar Poyraz'ı transfer etti Samsunspor, Yusuf Ensar Poyraz'ı transfer etti Samsunspor, Celil Yüksel'i transfer etti Samsunspor, Celil Yüksel'i transfer etti
Kaynak: İHA

Elazığspor, Samsunspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor transfere hızlı başladı - Son Dakika

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