Samsunspor transferin son gününde 8 futbolcusunu kiralık gönderdi

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 2'si yabancı 8 futbolcusunun başka takımlara kiralandığını açıkladı.

Türkiye'de yaz transfer sezonu bu gece sona erecek. Samsunspor'da ise transferin son gününde hareketli anlar yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 2'si yabancı olmak üzere toplam 8 futbolcusu ile kiralık olarak yollarını ayırdı.

Karadeniz temsilcisinden konu hakkında yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Muhammet Ali Özbaskıcı Sakaryaspor'a, Emre Köroğlu Zonguldakspor FK'ya, Ali Tarkan Ağrıspor'a, Taha Tosun 52 Orduspor FK'ya, Eyüp Değirmenci Malatya Yeşilyurt SK'ya, Tahsin Bülbül Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a, Franck Atoen USL Dunkerque'e, Cheick Tidiane Diabate NK Rude'e kiralık olarak gönderilmiştir. Futbolcularımıza sezonun geri kalan bölümünde başarılar diler, kulübümüze daha güçlü ve hazır bir şekilde dönmelerini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Samsunspor'un Lille forması giyen forvet oyuncusu Mohamed Bayo ve Rus ekibi Zenit'ten stoper Strahinja Erakovic'i kadrosuna katması bekleniyor. Ayrıca halen Samsunspor kadrosunda bulunan Toni Borevkovic'in Portekiz Ligi ekiplerinden bir takıma kiraya gönderileceği belirtilirken, Ali Diabate'nin ise yüksek bonservis bedeli ile satıldığı da öğrenildi.