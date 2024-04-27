Samsunspor, 55 yeni futbol okulu açarak yetenekleri Türk futboluna kazandıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsunspor, 55 yeni futbol okulu açarak yetenekleri Türk futboluna kazandıracak

Samsunspor, 55 yeni futbol okulu açarak yetenekleri Türk futboluna kazandıracak

Samsunspor, Türkiye genelinde futbol okulu faaliyetlerine başlayarak yetenekli sporcuları Türk futboluna kazandırmayı hedefliyor. Futbol okulları yapılanmasıyla çocuklara sporu sevdirmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amaçlanıyor. Ayrıca projede antrenman bankası ve oyuncu değişim programı gibi yeni uygulamalar da yer alıyor.

27.04.2024 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAMSUN (İHA) – Futbol okulu faaliyetlerinde yeni bir uygulama ve dönem başlatan Samsun spor, ilk etapta açacağı 55 yeni futbol okulu ile ülke genelindeki yetenekleri Türk futboluna kazandıracak.

Samsunspor Futbol Okulları, Türkiye'de futbol okulu faaliyetlerinde yeni bir uygulamaya ve yeni döneme başlıyor. Bu kapsamda akademi bünyesinde, "Spor Yapmayan Çocuk Kalmasın Projesi" ile Samsunspor ismini Türkiye'nin ve Avrupa'nın her bir noktasına taşımak, çocuklara sporu sevdirmek, sağlıklı ve spor kültürüyle büyümüş nesiller yetiştirmek amacıyla yurt genelinde futbol okulları açmak için çalışmalara başladı.

"Yetenekli sporcular Samsunspor bünyesine katılacak"

Futbol okulları yapılanması süreci hakkında bilgi veren Samsunspor Futbol Akademisi Koordinatörü Savaş Serdar, "Özkaynak sisteminden A takıma kadar uzanacak olan sporcu gelişim modelinde, önce Türkiye ve sonrasında da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyetlerde bulunacak futbol okulları yapılanması için start verdik. Ülkemizin ve Avrupa'nın hemen her yerinde, bilimin ışığında 6-14 yaş grubu sporcuların gelişimlerine katkı sağlayarak çeşitli turnuva ve kamp organizasyonları ile çocuklarımızın sosyal ve kültürel olarak etkileşim içerisinde bulunacakları bir yapının oluşmasını hedefledik. Bunun yanında, doğal yetenekli sporcuların tespitinin yapılması ve takip edilmesi sonrasında Türkiye'nin sayılı akademi tesislerine sahip olan kulübümüz bünyesine katılmalarını amaçlıyoruz" dedi.

Serdar ayrıca futbol okullarının Avrupa ve ülke genelinde yapılanma sürecini yürütecek olan Doğan Mermer'i "Samsunspor Futbol Okulları Yönetmeni" olarak kadrolarına kattıklarını ifade etti.

"Projede 'antrenman bankası' ve 'oyuncu değişim programı' gibi birçok yeni uygulama yer alıyor"

Yeni yapılanma hakkında bilgi veren Samsunspor Futbol Okulları Yönetmeni Doğan Mermer ise, "Projemiz ilk aşamada 5 yıllık. Proje içerisinde 'antrenman bankası' diye bir uygulamamız var. Buradan ülkedeki tüm antrenörler ücretsiz olarak faydalanıp, modern futbolda kullanılan antrenman metotlarını kendi sporcularına yaptırabilecekler. Ayrıca yine projemizde 'uluslararası değişim programı' uygulamamız da var. 'Samsunspor Intarnational Player X Change' ile anlaşmalı olduğumuz Genk ve Toulouse takımlarının futbol okullarına 1 haftalık oyuncu gönderip, onlardaki oyuncuları da 1 haftalığına akademimizde misafir edeceğiz. Böylece hem bizim sporcularımız yabancı ülkede o antrenmanları alacaklar hem de yabancılar bizim antrenmanlarımızda idman yapacaklar. İlk baştaki hedefimiz 55 futbol okulu açmak. Önce Samsun'daki ilçeleri tamamlayıp, sonra diğer iller de de futbol okulu açacağız. Amacımız, Türk futboluna sayısız yıldız kazandırmış Samsunspor'a Türkiye'nin her yerinden yetenekli oyuncu kazandırmak. Ayrıca Samsunspor'u tüm Türkiye'de temsil edip, geniş oyuncu havuzundan yetenekli gençleri Türk futboluna kazandırmak için böyle bir yola başvurduk" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsunspor, Türkiye, Samsun, Futbol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, 55 yeni futbol okulu açarak yetenekleri Türk futboluna kazandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:00 Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Sonuçlandı Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Sonuçlandı
15:09 İstanbul’da hareketli dakikalar Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis, saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sürpriz ziyaret Akaryakıt istasyonuna uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Akaryakıt istasyonuna uğradı
12:26 İYİ Parti’de kurultay günü Meral Akşener, Kennedy’nin meşhur sözüyle veda etti İYİ Parti'de kurultay günü! Meral Akşener, Kennedy'nin meşhur sözüyle veda etti
11:58 Türkiye’de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi Türkiye'de de satışı yapılan Perrier maden suyunda dışkı tespiti: 2 milyon şişe imha edildi
15:04 Verdiği yanıt da bomba Ali Koç’a sorulan soru Divan Kurulu’na damga vurdu Verdiği yanıt da bomba! Ali Koç'a sorulan soru Divan Kurulu'na damga vurdu
14:52 Gaddar dizisi Adnan Oktar’ı unutmadı Örgütün kirli yüzü anlatılacak Gaddar dizisi Adnan Oktar'ı unutmadı! Örgütün kirli yüzü anlatılacak
14:43 Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu’nu da isyan ettirdi Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi
14:35 AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde AK Partili Yenişehirlioğlu, bu defa da 2 milyon liralık saatiyle gündemde
14:15 Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti Yıllar sonra divan toplantısına katılan Aziz Yıldırım, Başkan Adayına raconu kesti
14:12 Asgari ücrete ara zam olacak mı Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan, canlı yayında tartışmalara noktayı koydu
12:32 Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü
12:27 Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı Bakan Şimşek’ten açıklama var Lokanta ve kafelerde KDV zammı mı? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 16:13:26. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunspor, 55 yeni futbol okulu açarak yetenekleri Türk futboluna kazandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement