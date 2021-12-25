Samsunspor, Tuzlaspor maçında puan kaybı yaşamak istemiyor

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında yarın Tuzlaspor'u ağırlayacak Yılport Samsunspor, rakibini mağlup ederek ligin ilk devresini galibiyetle tamamlamak istiyor.
Ligde son 6 haftada yakaladığı çıkış İstanbulspor'a 2-1 yenilerek sona eren Yılport Samsunspor, son 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 14 puan topladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Tuzlaspor'u yenerek ligin ilk yarısını ilk 6 içinde tamamlamayı hedefliyor.
Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Ismael Diomande, Alen Melunovic, Kevin Boli ve Recep Burak Yılmaz'ın yanı sıra takımdan ayrılmak istediğini belirten Hasan Kılıç, Tuzlaspor karşısında forma giyemeyecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Kaynak: AA
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