Samsunspor'un Avrupa Hedefleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, hedeflerinin Türkiye'de ve Avrupa'da sürdürülebilir sportif başarı olduğunu söyledi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samsunspor'un, Türkiye'nin 5. büyük kulübü ünvanına aday olduğunu belirtti.

Samsunspor'un ilk defa yurt dışında kamp yapmaya Hollanda'ya gittiğini, ilk yurt dışı hazırlık maçında kardeş kulüpleri olan Westerlo ile karşılaştıklarını aktaran Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarları için harika bir prova oldu. Avrupa için güzel bir başlangıç oluyor ama hiç dikkat ettiniz mi; gurbetçiler için yaz tatili ve izin dönemi olmasına rağmen deplasman tribününü neredeyse doldu. Maç öncesi ve maç esnasında Samsunspor taraftarının şovları ve takıma gösterilen sevgi seli ve karşılamaları anlatılamaz idi. Hazırlık ve dostluk maçı olmasına rağmen taraftarımız 90 dakika takımına tam destek verdi ve hiç susmadı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, taraftarların Avrupa'da olmalarına rağmen hepsinin üzerinde Samsunspor forması bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Saha kenarındaki reklam LED panoları yurt dışında bulunan Samsunlu iş dünyasının reklamlarıyla dolu idi. Şimdi doğruyu gördünüz ve doğruyu söyleyin, hiçbiriniz bu kadarını bekliyor muydunuz? Artık, 'Çok büyük camiayız' demek hepimize yakışır. Bunu söylemekten benim dilim kurumuştu. Bana kızmanıza hiç gerek yokmuş. Hala buna inanmadıysanız, o zaman yapacak bir şeyimiz kaldı; o da Türkiye'de ve Avrupa'da sportif başarımızın sürdürülebilir olmasıdır. Bunun içinde tüm gücümüzle ve aklımızla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Son 5 yılda yaptıklarımızla Türkiye'nin 5. büyük kulübü olmamıza az kaldı. Durmak yok, çalışmaya devam. Biz Avrupa'ya Atatürklü armamızla çok daha güzel yakışacağız."