Samsunspor'un eski yöneticisi Av. Refik Moral 78 yaşında toprağa verildi - Son Dakika
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Samsunspor'un eski yöneticisi Av. Refik Moral 78 yaşında toprağa verildi

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Samsunspor\'un eski yöneticisi Av. Refik Moral 78 yaşında toprağa verildi
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Samsunspor'da çeşitli görevlerde bulunan 78 yaşındaki Av. Refik Moral, Büyük Camii'deki cenaze töreninin ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Samsunspor, hukuk ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Samsunspor'da geçmiş dönemlerde başkan vekilliği, genel sekreterlik, disiplin kurulu ve divan heyeti başkanlığı görevlerinde bulunan Av. Refik Moral, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Samsunspor'da farklı dönemlerde çeşitli görevler üstlenen ve 78 yaşında hayatını kaybeden hukukçu Refik Moral için Büyük Camii'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Samsunspor, hukuk ve siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı. İki kız çocuğu babası Moral'ın cenaze namazı, öğle namazının ardından kılındı. Moral'ın cenazesi, namazın ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Moral'ın Samsunspor ve Samsun için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Refik Moral ile birlikte bir dönem Samsunspor'da yöneticilik de yapmıştık. Çok değerli bir insanı kaybettik. Samsunspor'da birçok birimde yer aldı. En son disiplin kurulu başkanlığı görevinde bulundu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi.

Cenaze törenine ayrıca İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve adayı Salih Zeki Murzioğlu, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, siyasi parti temsilcileri, akrabaları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: İHA
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