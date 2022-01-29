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Samsunspor'un gol yükünü Yasin Öztekin çekti - Son Dakika

Samsunspor'un gol yükünü Yasin Öztekin çekti

29.01.2022 13:00
Samsunspor'un gol yükünü Yasin Öztekin çekti

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da 9 gol atan Yasin Öztekin takımın en skorer oyuncusu olurken, yaptığı 4 asistle de takımının en çok gol pası veren oyuncusu olarak dikkat çekti.

SAMSUN (İHA) – Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da 9 gol atan Yasin Öztekin takımın en skorer oyuncusu olurken, yaptığı 4 asistle de takımının en çok gol pası veren oyuncusu olarak dikkat çekti.

Lige verilen 14 günlük arayı yaptığı kamp ile değerlendiren Samsunspor, hücum varyasyonları üzerinde çalışmalarına ağırlık verdi. 2. devrede çıktığı 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 20 maçta 31 kez rakip fileleri havalandırdı. 31 golün 29'unu Samsunsporlu futbolcular atarken, 2 golü ise rakip takım oyuncuları kendi kalesine attı.

Yasin Öztekin 9 golle en skorer isim

Samsunspor'un bu sezon şimdiye kadarki en çok gol atan oyuncusu deneyimli milli oyuncu Yasin Öztekin oldu. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde süre aldığı 20 maçın tamamında 9 gol attı. Yasin Öztekin'den sonra takımın en golcü oyuncusu 6 gol ile Tomane olurken, bu oyuncuları 5 golle Moryke Fofana, 4 golle Hasan Kılıç takip etti. Vukan Savicevic, Melih Okutan, Berk Taşkın, Cihan Kahraman, Ismael Diomande ise 1'er golle takımlarına katkı verdiler.

Asist yükünü de Yasin Öztekin çekti: 4 asist

Kırmızı-beyazlı ekibin en çok gol pası veren oyuncusu da Yasin Öztekin oldu. Öztekin 4 asistle takımın en çok gol pası veren oyuncusu oldu. Yasin Öztekin'i 3'er asistle Cihan Kahraman, Hasan Kılıç, Tomane ve Moryke Fofana Takip etti. Melih Okutan 2 asistle takıma katkı verirken, Ali Ülgen, Erald Çinari ve Soner Gönül ise 1'er asist yaptı.

Karadeniz temsilcisinde bu sezon en çok maça çıkan oyuncular 20'şer maçla Melih Okutan, Soner Gönül ve Yasin Öztekin oldu. Bu oyuncuları 18 maç ile Tomane ve 18'er maçla Osman Çelik, Ali Ülgen, Cihan Kahraman ve Moryke Fofana takip etti. Samsunspor'da ligde en çok süre alan oyuncu ise tüm maçlarda 90 dakika oynayan Soner Gönül Oldu. Soner Gönül 1800 dakika sahada kalırken bu oyuncuyu 1682 dakika ile Yasin Öztekin, 1662 dakika ile Tomane, 1579 dakika ile Osman Çelik ve 1411 dakika ile Hasan Kılıç takip etti.

En çok kart gören oyuncu da Yasin Öztekin

Takımın en hırçın oyuncusu da birçok istatistik alanında olduğu gibi Yasin Öztekin oldu. Yasin Öztekin gördüğü 7 sarı kart ile takımın en çok kart gören oyuncusu oldu. Yasin'i 4'er sarı kartla Hasan Kılıç ile Yunus Emre Çift, 3'er sarı kartla da Soner, Diomande, Berk, Tomane ve Ali Ülgen takip etti. Kırmızı-beyazlılarda Yunus Emre, Tomane, Savicevic ve Ali Ülgen'de 1'er kez kırmızı kart görerek, takımlarını sahada yalnız bıraktılar. - SAMSUN

Samsunspor'un gol yükünü Yasin Öztekin çekti
Samsunspor'un gol yükünü Yasin Öztekin çekti
Samsunspor'un gol yükünü Yasin Öztekin çekti

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Yasin Öztekin, Hasan Kılıç, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'un gol yükünü Yasin Öztekin çekti - Son Dakika Spor


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