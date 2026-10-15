Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri Millet Bahçesi planından çıkarıldı - Son Dakika
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Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri Millet Bahçesi planından çıkarıldı

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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Nuri Asan Tesisleri'nin Millet Bahçesi Planı'ndan çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı. Yıldırım, Samsunspor'un antrenman ve konaklama alanı olan tesisin kulübün hafızası olduğunu belirterek sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Nuri Asan Tesisleri'nin Millet Bahçesi planından çıkartılması üzerine yaptığı açıklamada, "Şehrimizin ortak değerlerini koruma noktasında sergilenen bu birlik ve dayanışmanın son derece kıymetli olduğuna inanıyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un antrenman ve konaklama alanı olarak kullandığı Nuri Asan Tesisleri, Millet Bahçesi Planı'ndan çıkartıldı. Bunun üzerine kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Bugün, Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu üyelerimizin, Nuri Asan Tesisleri'nin geleceği açısından büyük önem taşıyan bir konuda elde ettikleri önemli kazanımı memnuniyetle karşılıyorum. Bu süreçte gösterdikleri duyarlılık, yapıcı yaklaşım ve desteklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'a ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisimizin kıymetli üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Konuyu kararlılıkla takip eden, büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle mücadele veren Samsunspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulumuza; desteklerini ortaya koyarak sürece güç katan taraftar gruplarımıza, eski futbolcularımıza ve özellikle Celil Sağır'a ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bu birlik ve dayanışmanın son derece kıymetli olduğuna inanıyorum"

Nuri Asan Tesisleri'nin Samsunspor'un hafızası olduğunun altını çizen Yıldırım, "Nuri Asan Tesisleri, yalnızca Samsunspor'un faaliyetlerini sürdürdüğü bir tesis değil; kulübümüzün tarihini, hafızasını ve bu şehirle kurduğu güçlü bağları temsil eden çok kıymetli bir mirastır. Bu mirasın korunması ve geleceğe taşınması, Samsunspor'un ortak değerlerine sahip çıkmak anlamına gelmektedir. Bugün elde edilen bu kazanım, Samsunspor söz konusu olduğunda farklı kurumların, kesimlerin ve paydaşların ortak bir hedef doğrultusunda bir araya gelebileceğini bir kez daha göstermiştir. Şehrimizin ortak değerlerini koruma noktasında sergilenen bu birlik ve dayanışmanın son derece kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu önemli sonucun elde edilmesinde emeği, katkısı ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor; Samsunspor'umuzun değerlerini korumak ve geleceğe taşımak adına gösterilen ortak iradeyi takdirle karşılıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsunspor'un Nuri Asan Tesisleri Millet Bahçesi planından çıkarıldı - Son Dakika
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