Samsunspor\'un transfer yasağı durduruldu

Samsunspor Kulübü, "Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın talimatıyla, Türk ve İsviçreli avukatlarımız CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir başvuruda bulundu ve CAS kararının iptalini talep etti. İsviçre Federal Mahkemesi, nihai kararını verene kadar FIFA'nın transfer yasağı kararını durdurdu. Mevcut durumda, FIFA TMS sisteminde kulübümüzün aleyhine uygulanan herhangi bir transfer yasağı geçen cuma akşamı itibariyle bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un transfer yasağı ile ilgili yapılan açıklamaya göre İsviçre Federal Mahkemesi, kırmızı-beyazlı kulübün transfer yasağını durdurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere, FIFA nezdinde görülen Novikovas davasında kulübümüz iki dönem transfer yasağı cezası almış ve anılan kararın hemen sonrasında, avukatlarımız CAS nezdinde başvuruda bulunmuştu. Ancak, ne yazık ki CAS, FIFA'nın haksız kararını iptal etmemiş, aksine bu haksız kararı onamıştı.

Kulüp Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın talimatıyla, Türk ve İsviçreli avukatlarımız CAS kararına karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne geçtiğimiz günlerde kapsamlı bir başvuruda bulundu ve CAS kararının iptalini talep etti. İsviçre Federal Mahkemesi, nihai kararını verene kadar FIFA'nın transfer yasağı kararını durdurdu. Söz konusu karar FIFA tarafından Kulübümüze ve TFF'ye bugün tebliğ edildi.

Mevcut durumda, FIFA TMS sisteminde kulübümüzün aleyhine uygulanan herhangi bir transfer yasağı geçen cuma akşamı itibariyle bulunmamaktadır.

Kulüp yönetimimiz mevcut kadromuzu koruyarak, bu transfer döneminde eksik yerlere gerekli takviyeleri hocamız Markus Gisdol'un talimatları ile yapmayı planlanmaktadır.

Futbolcularımız ve teknik heyet sahada, taraftarlarımız tribünde, hukukçularımız mahkemede, bizler ise yönetimde olmak üzere sezonun son dakikasına kadar mücadele edeceğiz. Bizlere güvenenlerin güvenini asla boşa çıkarmayacağız."